Il Torino si è allenato questa mattina al Filadelfia per preparare la partita in programma sabato sera alle ore 20:45 contro l’Udinese. Belotti e compagni dopo l’attivazione muscolare con dei “torelli”, hanno alternato esercitazioni a tema con del lavoro sul possesso palla. Lyanco e Singo hanno svolto un lavoro personalizzato. Per la squadra di Nicola domani è previsto un allenamento mattutino al quale seguirà il pranzo e la partenza per Udine.