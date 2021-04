L’allenamento del Torino al Filadelfia / Sessione tecnica per gli uomini di Nicola: Lyanco e Singo hanno proseguito nel lavoro personalizzato

Il Torino di Davide Nicola si è ritrovato anche oggi sul campo del Filadelfia, dove continua la preparazione in vista del match contro l’Udinese, in programma alla Dacia Arena domani sera (fischio di inizio alle 20:45). Il tecnico Davide Nicola ha diretto una seduta aperta con un’attività muscolare per poi proseguire nel lavoro tecnico per mettere a punto i dettaglia in vista della sfida contro i bianconeri. Tra i granata, hanno continuato nel lavoro personalizzato sia Lyanco che Singo, non ancora rientrati in gruppo.