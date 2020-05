Torino, allenamento personalizzato per Lukic e Baselli - Toro.it

L’allenamento del 26 maggio 2020 al Filadelfia: seduta personalizzata per Lukic e Baselli. Il Torino lavora sul possesso

Doppia seduta di allenamento per il Torino al Filadelfia. In questo martedì 26 maggio i calciatori di Longo hanno svolto un lavoro intenso in vista della probabile ripresa del campionato. Tra parte atletica e tattica Belotti e compagni hanno portato a casa una giornata impegnativa, contraddistinta da alcune esercitazioni a tema e sul possesso palla. Lo hanno fatto con due assenti: Lukic e Baselli si sono infatti allenati a parte.