Fila, si fa male Onisa. Ancora a parte Lukic e Baselli

L’allenamento al Filadelfia / Lukic e Baselli continuano nel lavoro personalizzato. Trauma distorsivo al ginocchio destro per Onisa

Il Torino di Moreno Longo si è riunito questa mattina al Filadelfia per svolgere la consueta seduta di allenamento tra lavoro atletico e tecnico. Nel pomeriggio, invece, Lukic e Baselli sono tornati a svolgere il proprio programma personalizzato. Dall’infermeria, però, arriva un’altra tegola per il Torino. Nella seduta di questa mattina, infatti, si è fermato il giovane Onisa. Per lui trauma distorsivo al ginocchio destro con sofferenza del legamento collaterale mediale.