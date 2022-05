Quest’oggi Bremer, Pjaca e Warming hanno svolto un allenamento differenziato rispetto ai propri compagni di squadra

Dopo la vittoria contro l’Empoli, quest’oggi il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia in vista della partita di sabato contro il Napoli. Gleison Bremer, Marko Pjaca e Magnus Warming hanno svolto un lavoro differenziato rispetto ai propri compagni di squadra ma, per quel che riguarda il difensore brasiliano, c’è ottimismo per un un recupero in vista della gara contro i partenopei. Non si è invece allenato Antonio Sanabria il cui campionato è già terminato.