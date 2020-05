Torino, al Filadelfia si gioca: partitella undici contro undici - Toro.it

L’allenamento al Filadelfia del 30 maggio 2020: il Torino si prepara alla ripresa del campionato. Longo mischia le carte

Venti giorni e si tornerà a fare sul serio, così il Torino non perde tempo e al Filadelfia simula una partita come quelle (ben più impegnative) che la Serie A gli porrà innanzi. Moreno Longo ha mischiato le carte nell’allenamento di oggi, sabato 30 maggio, e ha diretto una partitella undici contro undici prima di ordinare il rompete le righe. Domani, infatti, ai granata sarà concesso un giorno di riposo: torneranno al campo lunedì, per la prima seduta della settimana.