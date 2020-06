Toro, oggi la ripresa al Filadelfia

Il Toro torna ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. Problemi per Baselli, infortunatosi durante una partitella. Si attendono gli esami

Il Filadelfia è pronto a riaccogliere il Torino. Dopo la pausa di ieri, concessa da Longo, i granata torneranno sul rettangolo verde ad allenarsi, in vista della ripresa del campionato. Arriva però il primo problema per la rosa granata e riguarda Daniele Baselli. Il centrocampista si è infatti infortunato durante la partitella di sabato, riportando danni al ginocchio a causa di una distorsione, che potrebbe aver coinvolto anche il crociato. Si attendono quindi i risultati degli esami che riveleranno al gravità dell’infortunio. La stagione rischia di essere conclusa prima ancora di cominciare per il numero 8 della formazione granata, che deve ben sperare.