Il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia dopo un giorno di stop concesso da Longo. Ancora un programma differenziato per Saša Lukic

Dopo uno stop concesso da Longo ad i suoi, il Torino è tornato a varcare le soglie del Filadelfia per allenarsi. I granata hanno svolto una sessione di allenamento mattutina, in preparazione alla ripresa del campionato, che li vedrà impegnati dal 20 giugno al 2 agosto, con un tour de force non indifferente. Per farsi trovare pronti, i giocatori si sono concentrati su del lavoro atletico, per passare poi ad acluni esercizi per affinare la parte tecnica. Lukic si è nuovamente allenato a parte, seguendo un programma personalizzato. Domani, Longo ed i suoi svolgeranno una doppia sessione di allenamento.