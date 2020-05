Infortunio per Baselli: sospetta lesione al legamento crociato - Toro.it

Baselli rischia un lungo stop: durante l’allenamento di ieri ha subito un infortunio al ginocchio. Nei prossimi giorni si sottoporrà a esami strumentali

Il Torino rischia di non avere a disposizione Daniele Baselli per il tour de force finale del campionato. Il centrocampista granata, in allenamento, ha subito un infortunio al ginocchio che verrà valutato nei prossimi giorni, quando il giocatore si sottoporrà a esami strumentali: si teme però una lesione parziale del legamento crociato, che potrebbe costringere il numero 8 a sottoporsi a un intervento chirurgico. In questo caso la sua stagione sarebbe già finita.