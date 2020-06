Torino, dal Filadelfia: Cairo in visita, personalizzato per Ansaldi - Toro.it

L’allenamento del 3 giugno 2020: il Torino continua la preparazione al Filadelfia in vista della ripresa. Ansaldi non lavora in gruppo, c’è Cairo

Anche questa settimana, il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto visita alla squadra. Giunto da Milano, il patron ha osservato da bordo campo al Filadelfia l’allenamento dei ragazzi di Longo. La squadra ha proseguito anche oggi – 3 giugno 2020 – nella preparazione in vista della ripresa del campionato. Il programma prevedeva una partita a ranghi misti, alla quale non ha preso parte Cristian Ansaldi, ancora impegnato in un allenamento personalizzato.