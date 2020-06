Toro, altro stop a centrocampo: Meité costretto ad allenarsi a parte - Toro.it

Un affaticamento muscolare ha obbligato Soualiho Meité a svolgere un programma differenziato rispetto ai propri compagni di squadra

Dopo aver perso per infortunio Daniele Baselli e il Primavera Mihael Onisa, il Torino deve ora fare i conti con un’altra defezione a centrocampo, seppur momentanea: Soualiho Meité questa mattina è stato infatti costretto a svolgere un allenamento differenziato dai propri compagni di squadra a causa di un affaticamento muscolare. Nulla di particolarmente grave, il francese infatti ha tutto il tempo per recuperare in vista della partita contro il Parma di sabato 20 giugno – che segnerà la ripresa del campionato della formazione granata – ma Longo quest’oggi è stato costretto a lavorare con un centrocampo sempre più ridotto all’osso (e potrebbe essere costretto a fare lo stesso anche nei prossimi giorni). Oltre a Meité, ha svolto un allenamento personalizzato anche Cristian Ansaldi.