Secondo allenamento per Andrea Belotti agli ordini di Ivan Juric, lavora ancora a parte Gleison Bremer per un problema alla caviglia

Secondo allenamento agli ordini di Ivan Juric per Andrea Belotti. In attesa della decisione finale sul proprio futuro, il Gallo continua a lavorare con i propri compagni, cosa che invece non può fare Gleison Bremer: l’infortunio alla caviglia subito dal difensore brasiliano contro il Rennes lo sta costringendo a svolgere un allenamento differenziato. Continua a lavorare a parte anche il giovane Ben Koné che, dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, si porta dietro un problema muscolare. Al Filadelfia, da ieri, c’è anche Wilfried Singo, che è immediatamente rientrato alla base dopo l’eliminazione della sua Costa d’Avorio alle Olimpiadi.