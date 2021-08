Sopralluogo allo Stadio Filadelfia per verificare la tenuta delle vele: i vigili sono stati allertati dai residenti

Il forte vento di oggi, la paura di un cedimento: questi i motivi che hanno portato alcuni dei residenti di Borgo Filadelfia a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco, presenti al momento al Fila per verificare la tenuta della struttura. I vigili sono rimasti qualche minuto nei pressi dello stadio in cui si allena il Torino ma non hanno compiuto alcun intervento, dopo aver valutato la situazione.