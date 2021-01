Torino, Ansaldi torna in gruppo, per Buongiorno lavoro personalizzato

Il Toro è tornato ad allenarsi al Fila / Ansaldi ha lavorato con la squadra mentre Buongiorno ha seguito una tabella di lavoro personalizzata

Il Toro si è allenato questa mattina al Filadelfia per preparare il match di mercoledì contro l’Hellas Verona. I giocatori scesi in campo ieri nella sfida contro il Parma vinta 0 a 3 hanno svolto una sessione defaticante. Il resto del gruppo ha svolto un allenamento tecnico-tattico. Ansaldi è tornato a lavorare in gruppo. Invece Buongiorno dopo aver accusato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro ha lavorato a parte. Domani per Belotti e compagni è in programma una sessione tecnico-tattica.