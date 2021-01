Toro, l'allenamento al Filadelfia del 5 gennaio 2021

L’allenamento del Torino al Filadelfia / Ultima sessione in vista della sfida contro il Verona: Buongiorno ha smaltito l’affaticamento muscolare

Si è ritrovato questo pomeriggio al Filadelfia, il Toro di Giampaolo, per l’ultima sessione di allenamento in vista della sfida contro il Verona di domani pomeriggio (fischio di inizi ore 15) al Grande Torino. Seduta alla quale ha preso parte anche Buongiorno che, come si legge dal comunicato della società, ha smaltito l’affaticamento muscolare e ha svolto l’intero programma con i compagni. Un programma che per Belotti e compagni ha previsto, dopo la consueta analisi tattica da parte del tecnico, esercitazioni a tema e una partitella a campo e tempo ridotti.