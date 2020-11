Torino: è tornato Zaza, per Belotti allenamento personalizzato

L’allenamento del Torino al Filadelfia / Insieme a Belotti, hanno svolto un lavoro differenziato anche Bremer, Bonazzoli e Izzo

Dal Filedelfia, dove questo pomeriggio il Torino di Marco Giampaolo ha svolto la consueta seduta di allenamento in vista della sfida contro il Crotone, a tenere alta l’attenzione sono soprattutto le notizie che riguardano gli attaccanti: da Zaza a Belotti. Per il primo, infatti, arrivano ottime notizie. Dopo essere stato ai box nelle ultime settimane, l’ex Sassuolo è rientrato in gruppo mentre il Gallo ha svolto un lavoro differenziato per recuperare dal piccolo problema al ginocchio rimediato contro la Lazio. A lavorare a parte, poi, sono stati anche Bremer e Bonazzoli a cui si è aggiunto Armando Izzo. Il resto della squadra ha svolto esercitazioni a tema dopo aver analizzato in dettaglio la sfida contro il Genoa che ha portato alla squadra di Giampaolo la prima vittoria in campionato. Nella giornata di domani, sabato 7 novembre 2020, il Torino si ritroverà nuovamente al Filadelfia per una sessione di rifinitura a cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita.