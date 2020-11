Filadelfia, ecco il terzo campo: ma in quell'area si aspetta il Museo - Toro.it

Sarà dedicato al recupero degli infortunati: il Torino potrà contare su un terzo campetto al Filadelfia. Nell’area museale in comodato d’uso

E’ terminata anche la semina del campetto che, al Filadelfia, ospiterà gli infortunati del Torino per gli esercizi specifici di recupero. I lavori erano iniziati quest’estate, oggi si è giunti alle battute finali. Poi i granata potranno contare, nel loro centro sportivo, su un terzo terreno da gioco. Non a undici, come gli altri due, ma più piccolo. Da destinare appunto, nell’idea della direzione sportiva, al recupero dei calciatori appena usciti dall’infermeria o ad analoghe esercitazioni in piccoli gruppi per la truppa dei disponibili. Sorge sul lato di via Giordano Bruno, nell’area che – secondo il progetto originale – avrebbe dovuto ospitare il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, la cui sede attuale è a Grugliasco.

L’accordo tra il Torino e la Fondazione Filadelfia

Attraverso un accordo con la Fondazione Filadelfia, siglato a gennaio 2020, il Torino si era assicurato l’utilizzo dell’area in comodato d’uso gratuito (ma il costo di qualunque intervento è a carico esclusivo del club).

Il patto prevede una cessione temporanea. In qualunque momento, la Fondazione potrà comunicare – con un preavviso di tre mesi – di aver bisogno di quell’area per completare il progetto. Ciò avverrà nel momento in cui verranno reperiti i fondi necessari a far sorgere il Museo.