Filadelfia, la giornata: Longo il primo ad arrivare, partono gli allenamenti

Filadelfia / Prima mattinata di lavoro per il Torino: partono gli allenamenti individuali sotto gli occhi di Longo. Ci sono Djidji e Nkoulou

Di buon mattino al Filadelfia, come fosse una giornata normale. Moreno Longo è arrivato al centro sportivo del Torino prima delle 9 e non lo lascerà fino al pomeriggio, quando anche l’ultimo gruppo di lavoro avrà terminato la sessione di allenamento individuale consentita dalle norme per l’emergenza coronavirus. I granata hanno iniziato a faticare in gruppi da sei, tre per ogni campo: i turni durano un’ora, poi cambio e dentro altri sei calciatori. Il tutto sotto gli occhi attenti del tecnico e del suo staff, a debita distanza.

Torino, ripartono gli allenamenti

Djidji e Nkoulou sono stati tra i primi ad arrivare, segno che i cicli di allenamenti procederanno per reparti. Non è consentito l’uso degli spogliatoi, per cui vietato cambiarsi e doccia a casa. Si procederà in questo modo finché da Governo e Figc non arriverà un accordo definitivo per le sessioni collettive.

Al Filadelfia, ovviamente, non si presenterà il calciatore granata risultato positivo al tampone. E’ asintomatico e sta bene, dunque resterà in isolamento domiciliare fino a successivi controlli.