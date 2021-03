L’allenamento del Torino di oggi al Filadelfia in vista del match contro l’Inter: programma personalizzato per Belotti

Prosegue la preparazione del Torino in vista del match di domenica, che vedrà i granata affrontare l’Inter di Conte alle ore 15.00 al Grande Torino. Dopo la sconfitta rimediata contro il Crotone, i granata proveranno ad assicurarsi la prima vittoria in casa, che manca da inizio stagione. Oggi al Filadelfia hanno svolto alcune esercitazioni, per concentrarsi poi sul possesso palla. L’allenamento si è concluso con una partitella a ranghi misti. Ancora a parte Belotti, negativizzatosi dal Covid. Domani è prevista la refinitura con successiva partenza per il ritiro.