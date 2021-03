Sessione di rifinitura per il Torino in vista del match contro l’Inter in programma domani pomeriggio alle 15 al Grande Torino

Mancano 24 ore a Torino-Inter e la squadra granata si è radunata questa mattina sul campo del Filadelfia per sistemare gli ultimi dettagli in vista della sfida contro i neroazzurri. La sessione di rifinitura si è aperta, come di consueto, con l’analisi tattica dopo la quale Nicola ha fatto svolgere un’attivazione muscolare e una serie di esercitazioni tecniche prima di chiudere l’allenamento con una partitella a tempo e campo ridotti.