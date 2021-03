Il Toro è tornato ad allenarsi al Filadelfia in vista del match con il Sassuolo, in programma per mercoledì: solo Baselli a parte

Neanche il tempo di pensare alla socnfitta rimediata contro l’Inter per il Torino di Nicola, che mercoledì alle ore 15.00 torna in campo contro il Sassuolo per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A. Il tecnico ha optato per un doppio programma al Filadelfia. Chi è sceso in campo contro i neroazzurri si è concentrato su una sessione d’allenamento defaticante, mentre gli altri hanno lavorato sulla parte atletica e sulla tecnica. Sul fronte infermerie, Baselli ha svolto solo delle terapie a causa di una contusione alla caviglia destra rimediata nel match di ieri. Per domani è in programma la rifinitura.