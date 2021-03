L’allenamento di rifinitura del Torino al Filadelfia in vista della sfida contro il Sassuolo / Lavoro personalizzato anche per Singo

Domani pomeriggio il Torino di Nicola scenderà sul campo d casa per affrontare il Sassuolo nel match di recupero della 24^ giornata di campionato (fischio di inizio alle ore 15). Per l’occasione Belotti e compagni si sono ritrovati questo pomeriggio al Filadelfia per la consueta seduta di rifinitura prepartita. Il tecnico ha come sempre iniziato con l’analisi tattica del match prima di passare sul campo dove ha svolto un lavoro tecnico-tattico proprio in vista della sfida contro i neroverdi. Per quanto riguarda gli infortunati, Baselli ha continuato nel lavoro personalizzato dopo la botta alla caviglia rimediata contro l’Inter mentre Singo si è dedicato al lavoro atletico individuale.