Dopo la vittoria sul Sassuolo i granata hanno ripreso ad allenarsi in vista del match di domenica contro la Sampdoria

Il Toro è tornato ad allenarsi questa mattina al Filadelfia per preparare la partita in programma domenica alle 15 contro la Sampdoria. Davide Nicola ha fatto svolgere alla squadra due diversi programmi: una sessione di scarico per i giocatori che sono scesi in campo ieri contro il Sassuolo e una sessione tecnica-tattica per il resto del gruppo. Daniele Baselli ha svolto una seduta di lavoro personalizzata. Per Belotti e compagni è in programma domani una seduta tecnico-tattica.