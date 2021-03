L’allenamento del Torino di oggi al Filadelfia in vista della Sampdoria: differenziato per Izzo e Belotti. Si rivede Baselli

Dopo il recupero col Sassuolo di mecoledì, è di nuovo tempo di scendere in campo per il Toro di Nicola. Manca poco alla trasferta di Genova, che vedrà i suoi impegnati contro la Sampdoria di Ranieri domenica alle 15.00. Il Filadelfia ha perciò accolto i granata per l’allenamento di oggi in vista dei blucerchiati. Dopo una prima fase dedicata alla riattivazione muscolare, il Toro si è concentrato su del lavoro tecnico-tattico, per poi concludere con una partitella a ranghi misti. Sul fronte infermeria, Baselli ha svolto parte del lavoro con il resto dei compagni. Differenziato invece per Belotti e Izzo. Per domani è prevista una sessione di rifinitura mattutina, seguita dal pranzo e dalla partenza per Genova.