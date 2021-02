L’allenamento di oggi del Torino al Filadelfia in vista del Cagliari: esercitazioni e partitella per i granata di Nicola

Proseguono i preparativi in casa Toro in vista della trasfertà di venerdì, che vedrà il Torino sfidare il Cagliari alle ore 20.45 alla Sardegna Arena. In vista del match valido per la 23a giornata di Serie A, Nicola ha diretto una seduta tecnico-tattica pomeridiana al Filadelfia, dopo una prima fase di risveglio muscolare. I granata hanno poi proseguito con alcune esercitazioni specifiche ed una partita a ranghi misti, oltre al lavoro specifico sul possesso palla. Nessuna novità sul fronte assenze. Anche per domani è prevista una sessione al centro sportivo del Toro.