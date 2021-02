Sulle pagine di Tuttosport, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del completamento del Filadelfia

“Vi garantisco che è assolutamente mio desiderio realizzare al più presto il Museo e completare l’intero progetto Filadelfia” parole di Urbano Cairo che, in un’intervista al quotidiano Tuttosport, ha voluto sottolineare come il completamente del Filadelfia sia uno dei suoi obiettivi. Un obiettivo da raggiungere in fretta, anche perché sono passati quattro anno da quando il nuovo impianto è stato inaugurato e non ancora completato.

Cairo: “Non ho mai cambiato idea sul Filadelfia”

“Sono pronto a fare la mia parte, valutandone le modalità pratiche, come ad esempio l’accensione di un mutuo. Questo è l’ultimo miglio da percorrere in fretta: sono totalmente d’accoro sul fatto che la Fondazione proceda per ultimare al meglio il progetto Filadelfia. Non ho mai cambiato idea. In attesa di entrare nei dettagli nelle sedi opportune, rispondo anche all’appello dell’assessore regionale Ricca: che mi contatti e molto volentieri gli parlerò per il fine comune che abbiamo” ha poi promesso lo stesso Cairo.