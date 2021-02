La seduta di allenamento al Filadelfia / Nicola ha diretto un lavoro prevalentemente tattico in vista della sfida contro il Genoa

La sfida contro il Genoa, in programma sabato pomeriggio alle 15 sul campo del Grande Torino, è ormai alle porte e al Filadelfia i granata continuano nel lavoro di preparazione in vista del match. In mattinata, infatti, Davide Nicola ha diretto la sessione di allenamento giornaliera: dopo la consueta analisi video, Belotti e compagni hanno lavorato in campo con esercitazioni prevalentemente tecnico-tattiche seguite poi da una partitella a ranghi misti e a tempo e campo ridotti. La squadra si radunerà nuovamente nella giornata di domani per la seduta di rifinitura prima della partenza per il ritiro prepartita.