L’allenamento al Filadelfia del 9 febbraio 2021: forza in palestra e partitella per il Torino, che prepara la sfida contro il Genoa

Il Torino di Davide Nicola prosegue nella preparazione della sfida contro il Genoa, in programma sabato 13 febbraio alle ore 15. Al Filadelfia, Belotti e compagni hanno svolto esercizi di forza in palestra e poi si sono spostati sul campo per una partitella a ranghi misti. Ancora non è entrato nel gruppo Antonio Sanabria, alle prese con il coronavirus. I granata lavorano verso la sfida salvezza contro il Grifone di Ballardini, vero banco di prova dopo la coraggiosa rimonta di Bergamo (da 3-0 a 3-3). Domani in calendario una nuova seduta tecnico-tattica al Fila.