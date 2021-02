L’allenamento di oggi al Filadelfia in vista di Atalanta-Torino, valida per la 21^ giornata ha visto assente solo Ricardo Rodriguez

Ultimi dettagli da sistemare per Davide Nicola, che ha diretto una sessione di rifinitura oggi al Filadelfia. Il match che attende i suoi domani alle 15.00 è contro l’Atalanta di Gasperini, avversaria ostica. Per prepararsi al meglio, il tecnico granata ha concentrato la prima parte sull’analisi video, come di consueto, per poi dedicare il tempo restante ad alcune esercitazioni ed alla parte tecnica. La lista assenti ha visto aggiungersi Ricardo Rodriguez, che ha riscontrato problemi gastro-intestinali.