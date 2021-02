L’allenamento del Toro al Filadelfia / Per Vojvoda parte della seduta con i compagni poi lavoro personalizzato

Prosegue il lavoro del Torino al Filadelfia in vista della partita di sabato contro l’Atalanta. Davide Nicola questa mattina ha diretto una serie di esercitazioni a tema e poi una partitella con tempo e a campo ridotti. Mergim Vojvoda ha svolto una parte dell’allenamento con il resto del gruppo e poi ha proseguito da solo con un programma personalizzato, incentrato sulla parte atletica. Per Belotti e compagni domani è in programma la sessione di rifinitura, con a seguire il pranzo e la partenza per Bergamo.