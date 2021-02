In vista del match di sabato contro l’Atalanta a Bergamo il Toro ha svolto un allenamento mattutino al Filadelfia

Questa mattina il Toro è tornato ad allenarsi in vista della partita in programma sabato alle ore 15 contro l’Atalanta, al Gewiss Stadium di Bergamo. Davide Nicola ha diretto una serie di esecuzioni tecniche che sono poi terminate con mini-partite a tema e a campo e tempi ridotti. Mergim Vojvoda ha svolto parte dell’allenamento con il resto del gruppo. Per Belotti e compagni domani è prevista una sessione tecnico-tattica.