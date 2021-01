L’allenamento di oggi al Filadelfia in vista di Torino-Fiorentina: nessuna novità sul fronte infermeria per la squadra di Nicola

Continua la preparazione del Torino di Nicola, dopo il pareggio rimediato contro il Benevento. I granata, sotto gli occhi vigili del tecnico subentrato a Giampaolo, hanno svolto una seduta mattutina al Filadelfia, in vista del match contro la Fiorentina, in programma per venerdì 29 alle ore 20.45. La prima parte dell’allenamento, è stata dedicata all’analisi video, seguita poi da alcune esercitazione ed una partitella a ranghi misti e tempi ridotti. Sul fronte infermeria nessun aggiornamento: Izzo si è allenato ancora a parte. Per domani è prevista una sessione tecnico-tattica.