L’allenamento del Torino al Filadelfia / Izzo a parte per motivi precauzionali dopo il trauma cranico rimediato contro il Benevento

Prosegue al Filadelfia la preparazione del Torino in vista della sfida di venerdì sera contro la Fiorentina. Il tecnico Davide Nicola ha diretto una seduta prevalentemente di tipo tecnico, conclusa con una partitella a ranghi misti. Per quanto riguarda l’infermeria, invece, l’attenzione è tuta su Armando Izzo. Come spiegato dalla stessa società attraverso il comunicato sul sito ufficiale, il difensore è stato sottoposto ai consueti esami di controllo che hanno escluso ogni tipo di lesione conseguente al trauma cranico subito durante il match contro il Benevento. Tuttavia, per motivi precauzionali Izzo ha continuato con il lavoro personalizzato e anche nei prossimi giorni proseguirà con allenamenti senza contatto e, di conseguenza, non in gruppo.