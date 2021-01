L’allenamento del Toro al Filadelfia / Ancora a parte Armando Izzo, Nkoulou ha svolto l’intero lavoro con i compagni

Seduta mattutina al Filadelfia per il Torino di Davide Nicola che è tornato in campo per proseguire nella preparazione in vista del match contro la Fiorentina in programma venerdì sera al Grande Torino. E le buone notizie arrivano dall’infermeria: il difensore granata Nkoulou, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo essere stato costretto a saltare la gara contro il Benevento. Ha invece continuato nel lavoro personalizzato Armando Izzo. Per quanto riguarda il campo, invece, Nicola ha diretto una sessione tecnico-tattica chiusa con una una serie di partitelle a ranghi misti e tempo ridotto.