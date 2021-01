Ripresa dei lavori al Filadelfia per il Torino di Nicola: programma differenziato per Izzo dopo il trauma cranico subito contro il Benevento

Dopo il pareggio esterno contro il Benevento nella prima uscita ufficiale di Davide Nicola sulla panchina del Toro, i granata si sono ritrovati questo pomeriggio sul campo del Filadelfia per cominciare la preparazione in vista della prima giornata del girone di ritorno (il Toro ospiterà la Fiorentina venerdì alle 20:45). Il tecnico granata ha svolto una prima parte di seduta in palestra prima di spostarsi sul campo di gioco dove la squadra è stata divisa in due gruppi. Come consuetudine, i reduci dal 2-2 contro il Benevento si sono dedicati a una serie di esercitazioni sul possesso palla e al lavoro atletico. Il resto del gruppo a disposizione ha lavorato sulla tecnico prima di chiudere la seduta con una partitella a tempo e campo ridotti. Per quanto riguarda Izzo, reduce da un trauma cranico rimediato nel primo tempo della sfida di venerdì, il difensore ha svolto un programma differenziato.