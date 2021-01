Il report su Armando Izzo, uscito per infortunio in Benevento-Torino: il difensore ha subito un duro colpo alla testa

Armando Izzo sta bene, gli esami effettuati a Benevento hanno sì evidenziato un trauma cranico, ma tutti gli accertamenti hanno dato esito negativo. Il difensore del Torino era uscito per infortunio nell’intervallo dell’anticipo di Serie A, dopo un duro contrasto di gioco che gli aveva procurato un colpo alla testa. Ha svolto gli approfondimenti del caso in ospedale, ma poi è rientrato con la squadra nel capoluogo piemontese. Il Toro di Nicola riprenderà domani la preparazione, in vista della sfida contro la Fiorentina.