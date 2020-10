Seduta mattutina per la squadra di Giampaolo al Filadelfia: prima parte in palestra, per poi tornare in campo con una serie di partitelle

Con la trasferta di Genova in programma per domani rinviata, il Toro prosegue la preparazione. Oggi, i granata hanno svolto una sessione mattutina al Filadelfia suddivisa in due parti. La prima fase li ha visti impegnati con il preparatore atletico Stefano Rapetti, che si è occupato dell’attivazione muscolare, tenutasi in palestra. I giocatori si sono poi dilettati in alcune partitelle a campo ridotto sotto la guida di Giampaolo nella seconda parte dell’allenamento. Per domani è prevista un’altra sessione di lavoro mattutina.