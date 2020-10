Torino, il programma: allenamento mattutino. Ieri tutti negativi i tamponi

Toro, il programma di oggi al Filadelfia: dopo l’esito negativo dei tamponi di ieri, i granata torneranno ad allenarsi questa mattina

Niente Genoa domani per il Toro di Giampaolo, che oggi tornerà ad allenarsi al Filadelfia. Il match valido per la terza giornata di campionato è stato infatti rinviato a causa dei tanti positivi Covid tra i rossoblù. Anche i granata sono stati sottoposti ai tamponi prima della sessione di ieri: i risultati hanno dato tutti esito negativo e Giampaolo ed i suoi possono quindi tirare un sospiro di sollievo, proseguendo con la preparazione. É in programma una sessione di lavoro mattutina al Filadelfia, con i granata che si concentreranno sulla parte atletica e tattica.