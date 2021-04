L’allenamento di oggi del Torino in vista del Napoli: i granata si sono allenati al Filadelfia concentrandosi sulla parte tecnica

Dopo il pareggio col Bologna, restano gli ultimi dettagli da ultimare per Davide Nicola. Il suo Toro sarà infatti impegnato lunedì 26 aprile alle ore 18.30 nella sfida contro il Napoli al “Grande Torino”. Il tecnico granata ha perciò diretto una seduta incentrata sulla parte tecnica, facendo svolgere ai suoi alcune esercitazioni a tema dopo l’analisi in video. Nessuna novità sul fronte infermeria. Per domani è prevista un’altra sessione di allenamento.