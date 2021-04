Il Toro si è allenato questo pomeriggio al Filadelfia in vista del match il Napoli e Sirigu è tornato a lavorare con i compagni

I granata questo pomeriggio hanno svolto una sessione di allenamento al Filadelfia in preparazione del match di lunedì sera contro il Napoli. Davide Nicola ha fatto eseguire un programma tecnico con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. In seguito ha fatto svolgere una partita a ranghi misti con tempi e campo ridotti. Salvatore Sirigu è tornato a lavorare con la squadra. Domani per Belotti e compagni è in programma una seduta di allenamento.