L’allenamento del Torino di oggi al Filadelfia in vista del Napoli: alcuni giocatori del Settore Giovanile si sono uniti alla squadra

Dopo la gara contro il Bologna, che ha i visto i granata portare a casa un punto prezioso, il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia. Nessun giorno di pausa per Nicola ed i suoi, che sono tornati subito in campo in vista della sfida contro il Napoli, in programma per lunedì alle ore 18.30 al Grande Torino. Chi è stato impiegato in campo nella trasferta di Bologna si è concentrato su una fase di scarico. Gli altri invece, raggiunti da alcuni giocatori del Setore Giovanile, hanno svolto del lavoro tecnico. Per domani è prevista un’altra sessione di allenamento.