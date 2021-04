Seduta di rifinitura al Filadelfia prima di Torino-Roma / Lavoro tecnico per i granata alla vigilia del match in programma domani alle 18

Il Torino di Davide Nicola si è radunato questo pomeriggio sul campo del Filadelfia per affrontare l’ultima seduta di allenamento prima della partenza per il ritiro prepartita in vista del match di domani sera (fischio di inizio alle ore 18) contro la Roma. Dopo la consueta analisi tattica, Davide Nicola ha poi diretto una seduta tecnica per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista del match con i giallorossi. Nessuna novità particolare, invece, arriva dall’infermeria: all’allenamento hanno preso parte tutti i granata a disposizione del tecnico già nei giorni scorsi.