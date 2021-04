L’allenamento del Torino di oggi al Filadelfia in vista del Parma: esercitazioni a tema per i granata di Nicola

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Torino ha messo nel mirino il Parma di D’Aversa, che affronterà al Grande Torino lunedì alle ore 20.45. I granata, privi degli squalificati Mandragora e Verdi, sono pronti a trovare riscatto e per farlo dovranno strappare i tre punti. Nicola ha perciò fatto svolgere ai suoi una sessione di lavoro mattutina al Filadelfia, in modo da preparare al meglio il match. Nella prima parte, la squadra si è concentrata sulla riattivazione muscolare, per poi dedicarsi a delle esercitazioni sulla parte tecnico-tattica. Per domani è prevista un’altra sessione di allenamento.