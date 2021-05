La seduta al Filadelfia / Trauma contusivo alla caviglia per Milinkovic-Savic, solo terapie per Murru per un problema muscolare

Dopo le celebrazioni per il 4 maggio in onore degli Invincibili del Grande Torino, il Toro di Nicola si è ritrovato questo pomeriggio al Filadelfia per il consueto allenamento pomeridiano. E dal centro sportivo granata arrivano notizie non felici per quanto riguarda l’infermeria: Milinkovic-Savic e Murru, infatti, non hanno potuto prendere parte all’allenamento per via dei rispettivi problemi fisici. Il portiere granata è stato costretto a fermarsi per via di un trauma contusivo alla caviglia sinistra mentre il difensore si è sottoposto a terapie a causa di un interessamento distrattivo ai flessori della coscia sinistra. Il resto del gruppo, a disposizione di Nicola, ha svolto invece un lavoro tecnico in vista della sfida contro il Verona in programma domenica pomeriggio alle ore 15.