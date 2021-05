I granata hanno svolto una seduta di allenamento mattutina al Filadelfia in vista della partita contro l’Hellas Verona in programma domenica

I granata questa mattina al Filadelfia, dopo l’attivazione muscolare, hanno svolto degli esercizi sulla forza per poi passare a svolgere un programma tecnico terminato con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Terapie per Milinkovic-Savic e Murru. Per Belotti e compagni domani è in programma una seduta di allenamento in vista della partita contro l’Hellas Verona.