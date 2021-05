L’allenamento di oggi del Torino al Filadelfia in vista dell’Hellas Verona: Murru e Milinkovic-Savic ancora indisponibili

MAnca sempre meno alla sfida che vedrà protagonisti il Torino di Nicola e l’Hellas Verona di Juric, in programma per domenica alle ore 15.00 al Bentegodi. I granata, reduci dalla vittoria contro il Parma, cercheranno il bis per avvicinarsi ulteriormente alla salvezza. Il tecnico del Toro sta infatti ultimando gli ultimi dettagli in vista della partita. Al Filadlefia, la prima parte dell’allenamento odiernosi è concentrata sull’analisi video degli avversari, per poi passare al risveglio muscolare. La sessione è proseguita con alcune esercitazioni a tema e del alvoro dedicato al possesso palla. Dal fronte infermeria, ancora terapie per Murru e Milinkovic-Savic. Per domani è previsto un altro allenamento.