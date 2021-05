Verona-Torino a rischio per Armando Izzo: il centrale si ferma per un affaticamento muscolare. Le ultime dal Filadelfia

Non arrivano buone notizie, dalla rifinitura del Filadelfia. Il Torino, a Verona, dovrà fare a meno di Armando Izzo, che si è fermato per un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra e ha svolto una seduta differenziata. Difficilmente lo staff granata sceglierà di rischiare il 5, sebbene l’infortunio non preoccupi più di tanto. Già mercoledì, infatti, il Toro tornerà in campo per sfidare il Milan. Nicola, in mattinata, ha guidata l’analisi tattica dei suoi, poi proseguendo l’allenamento con esercitazioni a tema. Svolte senza Izzo, però, che va verso il forfait.