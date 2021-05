L’allenamento del Toro al Filadelfia / Lavoro differenziato anche per Izzo e Milinkovic-Savic. Murru sottoposto a terapie

Non c’è spazio per il riposo, in casa Toro, dove questa mattina sono iniziati i lavori in preparazione alla sfida contro il Milan, in programma mercoledì 12 maggio al Grande Torino (fischio di inizio ore 20:45). AL centro sportivo granata, infatti, Davide Nicola ha diviso il gruppo in due sottoponendo i reduci dalla partita di ieri ad una seduta defaticante mentre gli altri hanno svolto un allenamento prettamente tecnico. Ma le notizie più importanti sono indubbiamente quelle che arrivano dall’infermeria: Sirigu, che era incappato in una leggera contusione al ginocchio, ha preso parte alla seduta defaticante insieme ai compagni mentre per Nkoulou, uscito malconcio proprio dal match contro il Verona si è sottoposto, insieme a Murru, a terapie personalizzate. Hanno poi continuato nel lavoro personalizzato anche Izzo e Milinkovic-Savic.