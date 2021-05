Le ultime dal Filadelfia prima di Torino-Milan, 36^ giornata di Serie A 2020/2021: Izzo a parte, per Nkoulou solo terapie

Ora è quasi certo: Armando Izzo non sarà a disposizione di Nicola per Torino-Milan. Il difensore ha svolto un allenamento differenziato anche nella seduta che i granata hanno svolto al Filadelfia alla vigilia della sfida contro i rossoneri. L’altro infortunato di lusso, Nkoulou, ha effettuato alcune terapie, mentre Milinkovic-Savic ha svolto parte della sessione con i compagni. Le ultime prove prima del turno infrasettimanale hanno visto Belotti e compagni, dopo l’analisi tattica al video e l’attivazione muscolare in campo, svolgere un programma tecnico, con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla.