Nicola per lo scontro salvezza contro lo Spezia ritrova sia Izzo che Nkoulou. Gojak fermato dalla lombalgia

Per l’importantissima e delicatissima partita di sabato contro lo Spezia, Davide Nicola recupera sia Armando Izzo che Nicolas Nkoulou. I due difensori quest’oggi sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo e potranno quindi scendere in campo al Picco. Ha invece svolto ancora un lavoro personalizzato Vanja Milinkovic-Savic, che a differenza dei due difensori non ha smaltito il proprio infortunio. Infine, non si è allenato Amer Gojak (ieri in tribuna), fermato dalla lombalgia.